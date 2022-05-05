Никита Кучеров признан второй звездой встречи с «Торонто» в Кубке Стэнли

28-летний российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в тройку лучших второго матча серии 1/4 плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3, 1-1). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

На счету Кучерова в этой игре заброшенная шайба и ассистентский дубль при коэффициенте полезности «-1» за 19 минут 51 секунду на льду. Лучшим признан шведский защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, на его счету гол и ассистентский хет-трик. Замкнул тройку лучших игроков канадский нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, забросивший шайбу и отметившийся одним ассистом.

После этой встречи у Кучерова стало 130 (45+85) очков в 115 матчах за карьеру в Кубке Стэнли при коэффициенте полезности «+28» и 89 минутах штрафного времени.