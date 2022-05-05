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Капризов отметился первой заброшенной шайбой в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона

Капризов отметился первой заброшенной шайбой в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона
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25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт первую заброшенную шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Это произошло во втором матче серии с «Сент-Луис Блюз» (3:0 после 1-го периода). На последней минуте первого периода Кириллу удалось реализовать численное преимущество «Уайлд» с передач Йоэль Эрикссона Эк и Матса Цуккарелло. При этом, это также принесло первое набранное очко Кириллу в этом плей-офф НХЛ сезона-2020/2021.

Таким образом, на счету Капризова за девять встреч за карьеру в Кубке Стэнли – три заброшенные шайбы и одна результативная передача при коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в НХЛ Кирилл принял участие в 137 матчах, набрав в них 160 (75+85) очков.

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