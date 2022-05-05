Капризов отметился первой заброшенной шайбой в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона
Поделиться
25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт первую заброшенную шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Это произошло во втором матче серии с «Сент-Луис Блюз» (3:0 после 1-го периода). На последней минуте первого периода Кириллу удалось реализовать численное преимущество «Уайлд» с передач Йоэль Эрикссона Эк и Матса Цуккарелло. При этом, это также принесло первое набранное очко Кириллу в этом плей-офф НХЛ сезона-2020/2021.
Таким образом, на счету Капризова за девять встреч за карьеру в Кубке Стэнли – три заброшенные шайбы и одна результативная передача при коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в НХЛ Кирилл принял участие в 137 матчах, набрав в них 160 (75+85) очков.
Комментарии
- 5 мая 2022
-
06:33
-
06:26
-
06:16
-
06:15
-
06:03
-
05:54
-
05:41
-
05:34
-
05:23
-
05:20
-
05:12
-
05:04
-
04:02
-
02:46
- 4 мая 2022
-
23:58
-
23:18
-
22:40
-
22:22
-
21:47
-
21:20
-
20:55
-
20:32
-
20:09
-
19:55
-
19:32
-
19:15
-
18:55
-
18:21
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:24
-
17:00
-
16:46
-
16:36
Партнерский контент