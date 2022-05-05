Василевский – третий действующий вратарь, кому удалось выиграть 50 матчей в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Торонто Мэйпл Лифс» на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в Торонто (Канада) во втором матче четвертьфинала плей-офф Восточной конференции со счётом 5:3. Российский вратарь Андрей Василевский провёл весь матч в составе «Тампы».

Таким образом, Василевский стал третьим среди действующих голкиперов, кому удалось добраться до отметки в 50 побед в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Столько же у вратаря «Даллас Старз» Брэйдена Холтби. Больше побед одержал только голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри — 90.

Дебютный матч в НХЛ Андрей провёл 16 декабря 2014 года против «Филадельфии Флайерз», в котором «Тампа» победила со счётом 3:1, а сам россиянин отбил 23 броска из 24.



3 марта 2015 года в матче против «Баффало Сейбрз» одержал свою первую «сухую» победу в НХЛ отразив все 28 бросков.