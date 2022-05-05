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Только шесть вратарей одерживали 50 побед в Кубке Стэнли быстрее, чем Василевский

Только шесть вратарей одерживали 50 побед в Кубке Стэнли быстрее, чем Василевский
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Торонто Мэйпл Лифс» на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в Торонто (Канада) во втором матче четвертьфинала плей-офф Восточной конференции со счётом 5:3. Российский вратарь Андрей Василевский провёл весь матч в составе «Тампы».

Таким образом, Василевский вошёл в топ-10 вратарей среди тех, кто провёл наименьшее количество игр для отметки в 50 побед. Россиянин располагается на седьмом месте с 83-я матчами, выше него только шесть голкиперов. Первое место занимает легендарный канадский хоккеист Жак Плант, который играл за «Монреаль Канадиенс», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мейпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Дебютный матч в НХЛ Андрей провёл 16 декабря 2014 года против «Филадельфии Флайерз», в котором «Тампа» победила со счётом 3:1, а сам россиянин отбил 23 броска из 24.

3 марта 2015 года в матче против «Баффало Сейбрз» одержал свою первую «сухую» победу в НХЛ отразив все 28 бросков.

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