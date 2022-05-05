Капризов оформил свой первый хет-трик в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли

В эти минуты проходит матч «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр». 25-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

На последней минуте первого периода Кириллу удалось реализовать численное преимущество «Уайлд» с передач Йоэль Эрикссона Эк и Матса Цуккарелло. Вторую шайбу россиянин забросил в равных составах на 52-й минуте с передачи Цуккарелло. Через минуту Кирилл оформил хет-трик, забив в пустые ворота с передач Райана Хартмана и Юнаса Бродина.



Таким образом, на счету Капризова за девять встреч за карьеру в Кубке Стэнли – пять заброшенных шайб и одна результативная передача при коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в НХЛ Кирилл принял участие в 137 матчах, набрав в них 162 (77+85) очка.