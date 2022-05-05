Маршан ударил Кочеткова клюшкой после конфликта в матче «Каролина» — «Бостон»

22-летний российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков повздорил с одним из самых провокационных хоккеистов НХЛ – форвардом «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном во время второго матча серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.
Инцидент произошёл за две минуты до конца второго периода – Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону, после чего Пётр хотел быстро продолжить игру, отдав шайбу партнёру, однако Брэд решил помешать этому, коснувшись клюшкой спины голкипера. После этого между ними завязалась словесная перепалка на глазах у одного из арбитров встречи, далее Пётр оттолкнул рукой нападающего, который ответил ему ударом клюшкой по амуниции.
В результате арбитры дали по малому штрафу каждому из участников эпизода.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.
Напомним, Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три встречи, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.
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