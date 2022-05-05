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3 очка Кейна помогли «Эдмонтону» всухую разгромить «Лос-Анджелес"

3 очка Кейна помогли «Эдмонтону» всухую разгромить «Лос-Анджелес"
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«Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Лос-Анджелес Кингз» в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Встреча завершилась разгромной победой канадцев со счётом 6:0.

На 22-й минуте отличился Леон Драйзайтль с передач Тайсона Бэрри и Райана Ньюджента-Хопкинса. Дарнелл Нурс удвоил преимущество хозяев с помощью ассиста Коннора Макдэвида на 27-й минуте встречи. Через девять минут отличился Райан Маклауд с передач Эвана Бушара и Зака Кассиана. Эвандер Кейн забил на 44-й минуте. Через 20 секунд пятую шайбу в матче забил Ессе Пульюярви (Макдэвид и Кейн — ассисты). Окончательный результат установил Кейн, оформив дубль (голевые передачи — Бушар и Маклауд).

Примечательно, что эта победа стала самой крупной в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра пройдёт в Лос-Анджелесе, 7 мая в 05:00 мск.

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НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 21:22 (5x4)   2:0 Нурс (Макдэвид) – 26:03 (4x5)   3:0 Маклауд (Бушар, Кассиан) – 36:05 (5x5)   4:0 Кейн – 43:02 (5x5)   5:0 Пульюярви (Макдэвид, Кейн) – 43:23 (5x5)   6:0 Кейн (Бушар, Маклауд) – 51:55 (5x4)
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