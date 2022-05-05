3 очка Кейна помогли «Эдмонтону» всухую разгромить «Лос-Анджелес"

«Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Лос-Анджелес Кингз» в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Встреча завершилась разгромной победой канадцев со счётом 6:0.
На 22-й минуте отличился Леон Драйзайтль с передач Тайсона Бэрри и Райана Ньюджента-Хопкинса. Дарнелл Нурс удвоил преимущество хозяев с помощью ассиста Коннора Макдэвида на 27-й минуте встречи. Через девять минут отличился Райан Маклауд с передач Эвана Бушара и Зака Кассиана. Эвандер Кейн забил на 44-й минуте. Через 20 секунд пятую шайбу в матче забил Ессе Пульюярви (Макдэвид и Кейн — ассисты). Окончательный результат установил Кейн, оформив дубль (голевые передачи — Бушар и Маклауд).
Примечательно, что эта победа стала самой крупной в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра пройдёт в Лос-Анджелесе, 7 мая в 05:00 мск.
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