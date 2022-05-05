Все три шайбы Кирилла Капризова в ворота «Сент-Луиса» в матче Кубка Стэнли. Видео

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик во втором матче серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:2), благодаря чему «дикарям» удалось сравнять счёт в серии – 1-1.
Первый гол Капризова случился за минуту до конца первого периода, ему удалось реализовать численное преимущество с передач Йоэля Эрикссона Эк и Матса Цуккарелло. Следующих голов пришлось ждать более 30 минут – лишь на 12-й минуте 3-го периода Кирилл оформил дубль после передачи всё того же Цуккарелло, а затем через минуту забросил третью шайбу в игре, поразив пустые ворота с передач Райана Хартмана и Юнаса Бродина.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.
На счету Капризова за девять встреч за карьеру в Кубке Стэнли – пять заброшенных шайб и одна результативная передача при коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в НХЛ Кирилл принял участие в 137 матчах, набрав в них 162 (77+85) очка.
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