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Форвард «Миннесоты» Эк оформил хет-трик до Капризова, но третий гол шведа был отменён

Форвард «Миннесоты» Эк оформил хет-трик до Капризова, но третий гол шведа был отменён
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 1-1.

В этом матче первый хет-трик «Миннесоты» в истории плей-офф забросил российский форвард Кирилл Капризов, однако это мог сделать нападающий Йоэль Эрикссон Эк. Однако его третью шайбу отменили из-за офсайда.

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Таким образом, помимо хет-трика Капризова и дубля Эрикссона Эка,
автором одной шайбы стал Фредерик Годро. За «Сент-Луис» отличились Джордан Кайру и российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировал соотечественник Павел Бучневич, — оба набрали свои первые очки в текущем Кубке Стэнли

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