Тренер «Каролины» поддержал Петра Кочеткова после дебюта в Кубке Стэнли

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор выразил поддержку российскому молодому вратарю Петру Кочеткову, который дебютировал в плей-офф НХЛ в матче с «Бостон Брюинз».

«Мы верим в него (Петра Кочеткова, прим. «Чемпионата»). Мы видели его в игре и не просто так даём ему шанс. Ребята реагировали должным образом. Команда очень доверяет нашему вратарю», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, Пётр Кочетков, вынужденно вышел на замену Анти Раанте во второй игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Бостоном» (5:2, 2-0).

Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три встречи, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.