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«Ак Барс» объявил о переходе Шипачёва и Войнова

«Ак Барс» объявил о переходе Шипачёва и Войнова
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Казанский «Ак Барс» на официальном сайте объявил о переходе двух хоккеистов из московского «Динамо» – нападающего Вадима Шипачёва и защитника Вячеслава Войнова.

Шипачёв в последних трёх сезонах становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

В прошедшем сезоне на его счету 48 матчей в регулярке и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах.

Войнов сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 31 балл: забросил пять голов и отдал 26 передач. В плей-офф на его счету 11 матчей и 10 очков: пять голов и столько же результативных передач.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, а также Станислав Галиев перейдут в «Ак Барс», а «Динамо» получит за них символическую сумму — 1000 рублей.

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