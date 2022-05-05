Воронин – о Шипачёве и Войнове: руководство приняло решение изменить вектор развития

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал уход защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва в казанский «Ак Барс».

«Московское «Динамо» входит в новый этап своего развития. К большому сожалению, мы вынуждены расстаться с Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. Непростое решение. Это наши лидеры и игроки, которых очень любят наши болельщики и которые сделали очень многое для нашей команды. Однако, руководством Клуба принято решение изменить вектор и глобальную концепцию развития. Уверен, что сегодня мы делаем небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперёд. От себя лично благодарю Вадима и Вячеслава за игру в составе московского «Динамо»!» – цитирует Воронина официальный сайт бело-голубых.



Напомним, казанский «Ак Барс» уже объявил о подписании контрактов с хоккеистами.