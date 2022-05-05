Генменеджер «Динамо» прокомментировал уход Шипачёва и Войнова

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал уход защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва в казанский «Ак Барс».
«Расставание с Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым — тяжёлое решение для московского «Динамо». Вадим за несколько лет сделал очень многое для Клуба и его развития. Помимо огромного количества рекордов, которые переписал Вадим в истории «Динамо», он был примером для молодых игроков и подрастающего поколения.
Вячеслав в этом сезоне показал высочайший уровень игры, был лидером в плей-офф. К сожалению, текущая ситуация диктует свои условия и Клубом принят новый вектор развития, направленный на оптимизацию бюджета и воспитание собственных молодых кадров.
Будем делать ставку на воспитанников нашей Академии и на игроков из «Динамо» Санкт-Петербург. Хочу пожелать игрокам удачи в новой команде. За время выступления в «Динамо» они стали большой частью динамовской семьи!» – цитирует Сопина официальный сайт клуба.
Напомним, казанский «Ак Барс» уже объявил о подписании контрактов с хоккеистами.
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