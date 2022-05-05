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Генменеджер «Ак Барса»: Шипачёв и Войнов – лучшие игроки КХЛ

Генменеджер «Ак Барса»: Шипачёв и Войнов – лучшие игроки КХЛ
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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал переходы защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва из московского «Динамо».

«Шипачёв и Войнов – лучшие игроки КХЛ, не раз доказавшие свой высочайший уровень, но при этом сохранившие мотивацию для завоевания главного трофея. Этот обмен серьёзно усилил бы любую команду КХЛ, мы рады, что их новым клубом стал «Ак Барса».

Их переход улучшит качество нашей игры на всех участках площадки и во всех форматах. Мы уверены, что мастерство, лидерские качества и опыт работы с нашим тренерским штабом помогут Вадиму и Вячеславу быстро влиться в команду и показывать лучшую свою игру», – цитирует Валиуллина официальный сайт клуба.

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