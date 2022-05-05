Войнов: рад быть частью «Ак Барса» – клуба с крутой историей и высокими задачами

Защитник казанского «Ак Барса» Вячеслав Войнов прокомментировал переход в клуб из московского «Динамо».

«Рад быть частью клуба с крутой историей и высокими задачами. «Ак Барс» ставит перед собой большие цели, я знаком со многими ребятами в команде и знаю, что Казань – классный город. Очень хочу быть полезным команде, помогать побеждать в каждой игре и выиграть Кубок Гагарина», – цитирует Войнова официальный сайт клуба.

Войнов сыграл в прошедшем сезоне в 40 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 31 балл: забросил пять голов и отдал 26 передач. В плей-офф на его счету 11 матчей и 10 очков: пять голов и столько же результативных передач.



Напомним, помимо Войнова в «Ак Барс» перешёл нападающий Вадим Шипачёв.