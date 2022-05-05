Крикунов – о переходе Шипачёва и Войнова в «Ак Барс»: серьёзная заявка на Кубок Гагарина

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал переходы защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва в казанский «Ак Барс».
«Видите как: в «Ак Барсе» была проблема с результативностью, с забиванием голов, скажем так. Сейчас Шипачёв с Войновым придут – это уже связка. Плюс там Кагарлицкий на контракте. Ещё если Яшкин вернётся, то у них будет звено, которое будет забивать. А бороться там есть кому. Там молодые ребята, они ещё будут прогрессировать. Я думаю, что это серьёзная заявка на Кубок Гагарина», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
В прошедшем сезоне на его счету 48 матчей в регулярке и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах.
Войнов сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 31 балл: забросил пять голов и отдал 26 передач. В плей-офф на его счету 11 матчей и 10 очков: пять голов и столько же результативных передач.
- 5 мая 2022
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