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Миронов продлил контракт с московским «Динамо» на два сезона

Миронов продлил контракт с московским «Динамо» на два сезона
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Защитник Андрей Миронов продлил контракт с московским «Динамо» на два года. Ранее «Чемпионат» первым сообщал о том, что защитник намерен продлить соглашение с клубом.

В прошедшем сезоне Андрей провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на его счету один гол в 11 встречах.

Миронов выступает за бело-голубых с сезона-2018/2019, когда вернулся в московскую команду после одного сезона в НХЛ и АХЛ. Тогда он выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Хендерсон Силвер Найтс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили будущему чемпиону — московскому ЦСКА — в четырёх матчах.

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