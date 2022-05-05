Каменский: Капризов почувствовал вкус голов. Лидер и парень, решающий судьбу матча

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о хет-трике нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче плей-офф с «Сент-Луис Блюз».
«Капризов уверенно провёл сезон. Уже почувствовал вкус голов, победы, продолжает делать результаты. Естественно, это приятно болельщикам, поддерживаем Кирилла, пусть дальше так и идёт. Капризов уже показал себя как лидера, парня, решающий судьбу матча. Можно только поздравить: так держать, главное – без травм!» – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Капризов стал первым игроком в истории клуба, кто оформил хет-трик в матче плей-офф. Однако среди россиян Кирилл – девятый игрок, кому это удалось. Ранее по три шайбы за матч Кубка Стэнли забивали: Павел Буре, Валерий Каменский, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин (дважды), Владимир Тарасенко, Андрей Свечников и Денис Гурьянов.
- 5 мая 2022
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