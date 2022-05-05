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«Думаю, они и в финансовом плане выиграют». Плющев объяснил трансферы Шипачёва и Войнова

«Думаю, они и в финансовом плане выиграют». Плющев объяснил трансферы Шипачёва и Войнова
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев объяснил трансферы нападающего Вадима Шипачёва и защитника Вячеслава Войнова в «Ак Барс».

«Видимо, они пошли к тому тренеру, которого знают хорошо. Они с ним работали, поэтому они, наверное, видят какую-то определённую перспективу в этом переходе. Скорее всего, они и в финансовом плане, думаю, что выиграют.

Видимо, Знарок берёт на конкретные позиции, на видение того, что он от них хочет, что они ему помогут в следующем сезоне. Каждый тренер не просто так игроков приглашает себе. «Ак Барс» — топовая команда и берёт игроков для того, чтобы решать топовые задачи. Олег рассчитывает на них, а они, наверное, рассчитывают на него и на следующий сезон», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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