Плющев: Капризов и в прошлом году был лидером «Миннесоты». Он чувствует себя комфортно

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о хет-трике нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче плей-офф с «Сент-Луис Блюз».
«Капризов прибавляет от игры к игре, демонстрирует своё мастерство. А добавляет за счёт своих индивидуальных данных. Каждый человек неповторим, в спорте в том числе. Кирилл и в прошлом году был лидером команды, сейчас просто освоился. Время необходимо любому игроку, чтобы освоиться в той или иной обстановке. Тем более, он поменял не просто российский клуб: другой менталитет, отношение. А сейчас Капризов чувствует себя очень комфортно, партнёрам тоже с ним комфортно. Надо пожелать удачи Кириллу», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Капризов стал первым игроком в истории клуба, кто оформил хет-трик в матче плей-офф. Однако среди россиян Кирилл – девятый игрок, кому это удалось. Ранее по три шайбы за матч Кубка Стэнли забивали: Павел Буре, Валерий Каменский, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин (дважды), Владимир Тарасенко, Андрей Свечников и Денис Гурьянов. Отметим, на счету Гурьянова покер в сезоне-2019/2020. Именно он последним забил 3+ гола среди россиян в плей-офф НХЛ.
- 5 мая 2022
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