Шипачёв: очень рад, что в моей карьере были четыре сезона под флагом с буквой Д

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв поблагодарил сотрудников клуба, персонал, игроков и болельщиков после ухода из московского «Динамо» в казанский «Ак Барс».

«Динамо» это не про игроков, а про историю и традиции! Очень рад, что в моей карьере были четыре сезона под флагом с буквой Д. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, тренерский штаб и партнеров по команде за это отличное время! Болельщикам, которые поддерживали команду на домашних и выездных матчах – отдельная благодарность и низкий поклон! Несмотря ни на что, «Динамо» было, есть и будет! Всегда будьте с командой! Увидимся на ледовых площадках!» – написал Шипачёв в социальной сети.

В прошедшем сезоне на его счету 48 матчей в регулярке и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах.