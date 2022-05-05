Шипачёв: очень рад, что в моей карьере были четыре сезона под флагом с буквой Д

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв поблагодарил сотрудников клуба, персонал, игроков и болельщиков после ухода из московского «Динамо» в казанский «Ак Барс».
«Динамо» это не про игроков, а про историю и традиции! Очень рад, что в моей карьере были четыре сезона под флагом с буквой Д. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, тренерский штаб и партнеров по команде за это отличное время! Болельщикам, которые поддерживали команду на домашних и выездных матчах – отдельная благодарность и низкий поклон! Несмотря ни на что, «Динамо» было, есть и будет! Всегда будьте с командой! Увидимся на ледовых площадках!» – написал Шипачёв в социальной сети.
В прошедшем сезоне на его счету 48 матчей в регулярке и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах.
- 5 мая 2022
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