Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Сегодня, 5 мая, состоялся третий игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. По два матча было сыграно в Восточной и Западной конференциях.
«Каролина Харрикейнз» – Бостон Брюинз» – 5:2
«Каролина» обыграла «Бостон» и увеличила счёт в серии – 2-0. В этом матче впервые сыграл в плей-офф голкипер «Каролины» Пётр Кочетков. Также результативной передачей отметился россиянин Андрей Свечников.
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 3:5
«Тампа» сравняла счёт в серии (1-1) благодаря победе во втором матче. Большой вклад в этот результат внёс российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого гол и две передачи.
«Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» – 6:2
«Миннесота» одержала крупную победу благодаря хет-трику Кирилла Капризова. Он стал первым игроком в истории клуба, забившим три шайбы в одном матче плей-офф. У «Блюз» один из голов на счету Владимира Тарасенко.
«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 6:0
«Эдмонтон» взял реванш за поражение в первом матче серии и всухую разгромил соперника.
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