Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Сегодня, 5 мая, состоялся третий игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. По два матча было сыграно в Восточной и Западной конференциях.

«Каролина Харрикейнз» – Бостон Брюинз» – 5:2

«Каролина» обыграла «Бостон» и увеличила счёт в серии – 2-0. В этом матче впервые сыграл в плей-офф голкипер «Каролины» Пётр Кочетков. Также результативной передачей отметился россиянин Андрей Свечников.

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 3:5

«Тампа» сравняла счёт в серии (1-1) благодаря победе во втором матче. Большой вклад в этот результат внёс российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого гол и две передачи.

«Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» – 6:2

«Миннесота» одержала крупную победу благодаря хет-трику Кирилла Капризова. Он стал первым игроком в истории клуба, забившим три шайбы в одном матче плей-офф. У «Блюз» один из голов на счету Владимира Тарасенко.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 6:0

«Эдмонтон» взял реванш за поражение в первом матче серии и всухую разгромил соперника.

Турнирная сетка Кубка Стэнли