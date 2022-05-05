Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
Комментарии

Сегодня, 5 мая, состоялся третий игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. По два матча было сыграно в Восточной и Западной конференциях.

«Каролина Харрикейнз» – Бостон Брюинз» – 5:2

«Каролина» обыграла «Бостон» и увеличила счёт в серии – 2-0. В этом матче впервые сыграл в плей-офф голкипер «Каролины» Пётр Кочетков. Также результативной передачей отметился россиянин Андрей Свечников.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Фаст (Стаал, Славин) – 13:03 (5x5)   2:0 Ахо (Деанджело, Славин) – 15:30 (5x5)   3:0 Ахо (Деанджело, Терявяйнен) – 21:10 (5x4)   3:1 Бержерон (Маршан) – 34:57 (5x4)   4:1 Нидеррайтер (Трочек, Деанджело) – 38:52 (5x3)   4:2 Бержерон (Макэвой) – 52:21 (5x5)   5:2 Нидеррайтер (Свечников) – 59:19 (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 3:5

«Тампа» сравняла счёт в серии (1-1) благодаря победе во втором матче. Большой вклад в этот результат внёс российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого гол и две передачи.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Киллорн) – 19:57 (5x4)   0:2 Перри (Хедман) – 22:21 (5x5)   1:2 Бантинг (Марнер, Мэттьюс) – 27:47 (5x5)   1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 29:57 (5x4)   1:4 Хагель (Пол, Кучеров) – 41:33 (5x5)   1:5 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 45:38 (5x4)   2:5 Марнер (Маззин, Мэттьюс) – 51:53 (5x5)   3:5 Керфут (Броди) – 55:43 (4x5)

«Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» – 6:2

«Миннесота» одержала крупную победу благодаря хет-трику Кирилла Капризова. Он стал первым игроком в истории клуба, забившим три шайбы в одном матче плей-офф. У «Блюз» один из голов на счету Владимира Тарасенко.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эрикссон Эк (Гринвей) – 09:33 (5x5)   2:0 Годро (Бродин, Хартман) – 13:04 (5x4)   3:0 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 19:06 (5x4)   4:0 Эрикссон Эк – 20:51 (5x5)   4:1 Кайру (Томас, Тарасенко) – 32:34 (5x4)   4:2 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 44:14 (5x5)   5:2 Капризов (Цуккарелло) – 51:47 (5x5)   6:2 Капризов (Хартман, Бродин) – 52:52 (en)

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 6:0

«Эдмонтон» взял реванш за поражение в первом матче серии и всухую разгромил соперника.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 21:22 (5x4)   2:0 Нурс (Макдэвид) – 26:03 (4x5)   3:0 Маклауд (Бушар, Кассиан) – 36:05 (5x5)   4:0 Кейн – 43:02 (5x5)   5:0 Пульюярви (Макдэвид, Кейн) – 43:23 (5x5)   6:0 Кейн (Бушар, Маклауд) – 51:55 (5x4)

Турнирная сетка Кубка Стэнли

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022