Первый тренер Капризова о хет-трике: у меня завтра день рождения. Кирилл подарок преподнёс
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Первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский прокомментировал достижение форварда, который минувшей ночью стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в матче плей-офф.
«В первой игре были моменты, но вратарь у «Сент-Луиса» сыграл очень удачно. Сегодня, видимо, было запредельное желание у Кирилла. Поэтому так и получилось. Я только рад за него. Удивлён ли хет-трику? В принципе, нет. Он на всё способен. Могу даже добавить: у меня завтра день рождения, видимо, мне подарок преподнёс. Кирилл в свой день рождения сто баллов набрал в чемпионате, а сейчас хет-трик — молодчик!», — сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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