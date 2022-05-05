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Хисамутлинов заключил контракт с «Автомобилистом»

Хисамутлинов заключил контракт с «Автомобилистом»
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Екатеринбургский «Автомобилист» заключил одностороннее соглашение с 24-летним леворуким нападающим Арсеном Хисамутдиновым, сообщает официальный сайт клуба. Контракт Хисамутдинова с «Автомобилистом» действует до 30 апреля 2023 года.

По ходу прошлого сезона он присоединился к рижскому «Динамо», которое выступало в Континентальной хоккейной лиге, и провёл пять матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал одно очко за результативную передачу.

Ранее в КХЛ он выступал только за «Нефтехимик»: девять матчей в сезоне-2018/2019 (5 очков) и 33 игры в сезоне-2019/2020 (3 очка).

По итогам прошлого сезона «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат на девятом месте в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Напомним, регулярный сезон был досрочно прекращён из-за пандемии коронавируса.

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