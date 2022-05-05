Виталий Меньшиков и Александр Авцин будут выступать за «Витязь»

Защитник Виталий Меньшиков и нападающий Александр Авцин продолжат карьеры в подольском «Витязе», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Меньшиков начал прошедший сезон в «Адмирале» и провёл за команду пять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Затем игрок перешёл в финский «Йокерит» и сыграл за команду в шести встречах, но результативными действиями не отметился.



Авцин в прошедшем сезоне играл за московский «Спартак» и провёл 36 игр в регулярном чемпионате. На его счету четыре балла за результативность: он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.



Напомним, по итогам прошлого сезона «Витязь» занял 10-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.