Стали известны составы национальной и молодёжной сборных России на матч в Петербурге
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Сегодня, 5 мая, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится первый матч товарищеского турнира St. Petersburg Cup. В первой встрече встретятся национальная и молодёжная сборные России. Начало встречи в 16:30 мск.
Стали известны составы обеих команд:
Сборная России:
Третьяк (Николаев);
Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;
Мисюль – Коромыслов, Чибриков – Хуснутдинов – Коробкин;
Морозов – Анисимов, Башкиров – Алалыкин – Пустозёров;
Смирнов, Кабуш – Гуслистов – Кирилейченко, Кровяков.
Молодёжная сборная России:
Пекса (Иванов);
Грудинин – Новиков, Кузьминов – Аверочкин – Мичков;
Крохалёв – Макаров, Перевалов – Леука – Юров;
Альметкин – Фигурин, Федотов – Шалышкин – Полтапов;
Барабоша, Кузьмин – Кателевский – Лазутин, Неучев.
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