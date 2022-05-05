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Стали известны составы национальной и молодёжной сборных России на матч в Петербурге

Стали известны составы национальной и молодёжной сборных России на матч в Петербурге
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Сегодня, 5 мая, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится первый матч товарищеского турнира St. Petersburg Cup. В первой встрече встретятся национальная и молодёжная сборные России. Начало встречи в 16:30 мск.

Стали известны составы обеих команд:

Сборная России:

Третьяк (Николаев);
Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;
Мисюль – Коромыслов, Чибриков – Хуснутдинов – Коробкин;
Морозов – Анисимов, Башкиров – Алалыкин – Пустозёров;
Смирнов, Кабуш – Гуслистов – Кирилейченко, Кровяков.

Молодёжная сборная России:

Пекса (Иванов);
Грудинин – Новиков, Кузьминов – Аверочкин – Мичков;
Крохалёв – Макаров, Перевалов – Леука – Юров;
Альметкин – Фигурин, Федотов – Шалышкин – Полтапов;
Барабоша, Кузьмин – Кателевский – Лазутин, Неучев.

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