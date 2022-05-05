Стали известны составы национальной и молодёжной сборных России на матч в Петербурге

Сегодня, 5 мая, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится первый матч товарищеского турнира St. Petersburg Cup. В первой встрече встретятся национальная и молодёжная сборные России. Начало встречи в 16:30 мск.

Стали известны составы обеих команд:



Сборная России:

Третьяк (Николаев);

Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;

Мисюль – Коромыслов, Чибриков – Хуснутдинов – Коробкин;

Морозов – Анисимов, Башкиров – Алалыкин – Пустозёров;

Смирнов, Кабуш – Гуслистов – Кирилейченко, Кровяков.



Молодёжная сборная России:

Пекса (Иванов);

Грудинин – Новиков, Кузьминов – Аверочкин – Мичков;

Крохалёв – Макаров, Перевалов – Леука – Юров;

Альметкин – Фигурин, Федотов – Шалышкин – Полтапов;

Барабоша, Кузьмин – Кателевский – Лазутин, Неучев.