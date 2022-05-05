«Чтобы быть эффективным, он должен играть так». Тренер «Каролины» — о хите Свечникова

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал силовой приём российского нападающего Андрея Свечникова против шведского защитника «Бостон Брюинз» Хампуса Линдхольма во второй игре серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ (5:2 в пользу «Каролины»).



«Чтобы быть эффективным, он должен играть именно так. Вы никогда не хотите, чтобы игроки вашей команды пострадали. Мне тоже не нравится, когда нашего вратаря выводят из игры. Но один силовой приём был в рамках правил, а другой — нет», — цитирует Бриндамора в «Твиттере» журналист Кори Лавалетт.



Напомним, в прошедшей встрече на восьмой минуте из-за травмы был заменён финский голкипер «Каролины» Антти Раанта, вместо него на лёд вышел россиянин Пётр Кочетков.

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