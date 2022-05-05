«Северсталь» обменяла 19-летнего форварда в «Адмирал» на денежную компенсацию

Череповецкая «Северсталь» в телеграм-канале сообщила об обмене нападающего Егора Чезганова в «Адмирал» на денежную компенсацию.



19-летний форвард выступал два сезона за МХК «Алмаз» – 2020/2021 и 2021/2022. В прошедшем сезоне он также играл в Высшей хоккейной лиге за ХК «Буран» — в 14 встречах забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи. За всю карьеру в Молодёжной хоккейной лиге Егор провёл 85 матчей, набрав 55 (27+28) очков.



Также череповецкий клуб сообщил о подписании контракта с нападающим Георгием Бусаровым. Соглашение с 28-летним форвардом заключено сроком на один год. В прошлом сезоне Высшей хоккейной лиги он сыграл в регулярке 48 матчей за «Рубин», набрав 41 (12+29) балл при показателе полезности «+20». В плей-офф – 20 матчей, 18 (4+14) очков, показатель полезности «+8».