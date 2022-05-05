Третьяк обратился к национальной и молодёжной сборным России перед матчем в Петербурге

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк обратился к национальной и молодёжной сборным России перед их очным матчем в рамках турнира St. Petersburg Cup.
«Дорогие любители хоккея, дорогие ребята! Сегодня действительно большой хоккей в прекрасном городе Санкт-Петербурге, где любят этот вид спорта и играет прекрасная команда. Сегодня на этом льду представлено будущее нашего хоккея — будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Мы верим в вас, ребята! Сегодня у вас небольшой экзамен. Надеемся, вы покажете прекрасную, интересную игру, которую любят в нашей стране. Хочу поприветствовать всех зрителей на этом турнире. Всем удачи и хорошего настроения. Спасибо!» — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 5 мая 2022
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