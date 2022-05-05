Главный арбитр КХЛ: у нас уровень хоккея выше, чем в Европе. Там грязнее проходят финалы

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов подвёл итоги сезона для судей.



«Вошли в сезон неплохо, потом был небольшой спад, совсем небольшой. Мы его сразу скорректировали, и весь сезон я бы оценил на твёрдую четвёрку. Не судьи были главными действующими лицами на льду. Что касается спада, это профессиональные вещи, на которые мы просили ребят обратить внимание, на те или иные трактовки, потому что работа ведётся ежедневно. Как правило, самые тяжёлые месяцы – это октябрь-ноябрь, когда играется львиная доля матчей, очень много переездов.



Перед сезоном изменения в правилах направлены на то, чтобы «поощрять» атакующий хоккей. Сработало ли это? Частично да, но мы в начале пути. Очень многие тренерские штабы, которые работали в лиге в этом сезоне, проповедуют атакующую модель игры, от обороны редко кто играет, хотя я, конечно, не большой знаток игры от обороны. Открою маленький секрет – следующие изменения в правилах, которые мы планируем и будем выносить на рабочую группу, продолжат этот процесс.



Восемь арбитров КХЛ на Олимпийских играх – благодаря чему удалось добиться такого результата? Наверное, просто работу поставили на поток, это раз. Во-вторых, арбитры занимаются ещё и самообразованием, такое количество видеоматериалов изучают. Иногда даже мы начинаем сомневаться, нужно ли оно им. Плюс самодисциплина и признание того уровня судейства, который есть в лиге. Всё-таки у нас уровень хоккея выше, чем в Европе. Соответственно, и уровень судейства мы должны поддерживать выше. У нас хоккей чище – я сейчас продолжаю смотреть европейские чемпионаты, которые ещё не доиграли, и там, конечно, намного грязнее проходят финалы. У нас игроки приняли и понимают, поэтому, когда приезжаешь в ИИХФ, тебе немного проще», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.