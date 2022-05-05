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Бывший пресс-секретарь ИИХФ: в сегодняшней КХЛ нет никакой чести, всё дело в деньгах

Бывший пресс-секретарь ИИХФ: в сегодняшней КХЛ нет никакой чести, всё дело в деньгах
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг поделился мнением о легионерах, которые продолжили играть в командах Континентальной хоккейной лиги.

«Те иностранцы, которые по собственному желанию покинули КХЛ в последние два месяца, потерпели убытки. Они потеряли несколько миллионов долларов, но для них важнее не деньги, а моральная позиция. В какой-то степени им вернут потерянные деньги, потому что это настолько хорошие хоккеисты, что они могут получить контракт, например, в Швейцарии. Но там они получат меньше, чем в России, потому что швейцарские клубы получают деньги от хоккея, а не от продажи нефти и газа.

Те легионеры, которые продолжают выполнять свои контракты в КХЛ, делают это только по одной причине — деньги. Что-то они заработают в будущем плюс должны будут заплатить за расторжение. Контракты составляются по-разному, но иногда речь может идти о значительных суммах. Но все иностранцы, которые сейчас остаются в КХЛ, делают это только по собственной воле. И только из-за денег. Для профессионального спортсмена есть две движущие силы: честь и деньги. В сегодняшней КХЛ чести нет никакой, всё дело в деньгах», — цитирует Шемберга SVT.

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