Юров — 7-й в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2022 из Европы, Минтюков — 6-й в Америке

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил итоговый рейтинг проспектов для предстоящего драфта НХЛ — 2022. Было представлено четыре списка: два рейтинга с голкиперами из Северной Америки и Европы и аналогичные совместные списки с форвардами и защитниками. В топ-10 списков вошли пять россиян: голкиперы Иван Жигалов, Максим Арефьев и Сергей Мурашов, а также форвард Данила Юров и защитник Павел Минтюков.



Рейтинг драфта НХЛ — 2022 (хоккеисты из североамериканских лиг):



1. Шейн Райт (Канада);

2. Логан Кули (США);

3. Каттер Готье (США);

4. Мэттью Савой (Канада);

5. Коннор Гики (Канада)

6. Павел Минтюков (Россия);

7. Кевин Корчински (США);

8. Лука Дел Бел Беллуз (Канада);

9. Исаак Ховард (США);

10. Оуэн Бек (Канада).



Голкиперы из североамериканских лиг:



1. Тайлер Бреннан;

2. Иван Жигалов;

3. Дилан Силверстейн;

4. Тайлер Мизелик;

5. Мэйсон Бепит;

6. Тай Янг;

7. Кэмерон Уайтхэд;

8. Рейд Дук;

9. Эндрю Оке;

10. Эмметт Крото.



Рейтинг хоккеистов из европейских лиг:



1. Юрай Слафковски (Словакия);

2. Йоаким Кемелль (Финляндия);

3. Шимон Немец (Словакия);

4. Давид Йиричек (Чехия);

5. Марко Каспер (Австрия);

6. Джонатан Леккермиаки (Финляндия);

7. Данила Юров (Россия);

8. Лиам Огрен (Швеция);

9. Лиан Биксель (Швеция);

10. Брэд Ламберт (Финляндия).

11. Иван Мирошниченко (Россия);

...

14. Александр Перевалов;

15. Глеб Трикозов;

22. Кирилл Долженков;

28. Артём Дуда.



Голкиперы из европейских лиг:



1. Топиас Лейнонен;

2. Уго Хавелид;

3. Ян Спунар;

4. Максим Арефьев;

5. Карлис Мезгарс;

6. Михаэль Шнаттингер;

7. Сергей Мурашов;

8. Ян Блумквист;

9. Никлас Кокко;

10. Якуб Вондрас.