Юров — 7-й в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2022 из Европы, Минтюков — 6-й в Америке

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил итоговый рейтинг проспектов для предстоящего драфта НХЛ — 2022. Было представлено четыре списка: два рейтинга с голкиперами из Северной Америки и Европы и аналогичные совместные списки с форвардами и защитниками. В топ-10 списков вошли пять россиян: голкиперы Иван Жигалов, Максим Арефьев и Сергей Мурашов, а также форвард Данила Юров и защитник Павел Минтюков.
Рейтинг драфта НХЛ — 2022 (хоккеисты из североамериканских лиг):
1. Шейн Райт (Канада);
2. Логан Кули (США);
3. Каттер Готье (США);
4. Мэттью Савой (Канада);
5. Коннор Гики (Канада)
6. Павел Минтюков (Россия);
7. Кевин Корчински (США);
8. Лука Дел Бел Беллуз (Канада);
9. Исаак Ховард (США);
10. Оуэн Бек (Канада).
Голкиперы из североамериканских лиг:
1. Тайлер Бреннан;
2. Иван Жигалов;
3. Дилан Силверстейн;
4. Тайлер Мизелик;
5. Мэйсон Бепит;
6. Тай Янг;
7. Кэмерон Уайтхэд;
8. Рейд Дук;
9. Эндрю Оке;
10. Эмметт Крото.
Рейтинг хоккеистов из европейских лиг:
1. Юрай Слафковски (Словакия);
2. Йоаким Кемелль (Финляндия);
3. Шимон Немец (Словакия);
4. Давид Йиричек (Чехия);
5. Марко Каспер (Австрия);
6. Джонатан Леккермиаки (Финляндия);
7. Данила Юров (Россия);
8. Лиам Огрен (Швеция);
9. Лиан Биксель (Швеция);
10. Брэд Ламберт (Финляндия).
11. Иван Мирошниченко (Россия);
...
14. Александр Перевалов;
15. Глеб Трикозов;
22. Кирилл Долженков;
28. Артём Дуда.
Голкиперы из европейских лиг:
1. Топиас Лейнонен;
2. Уго Хавелид;
3. Ян Спунар;
4. Максим Арефьев;
5. Карлис Мезгарс;
6. Михаэль Шнаттингер;
7. Сергей Мурашов;
8. Ян Блумквист;
9. Никлас Кокко;
10. Якуб Вондрас.
- 5 мая 2022
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