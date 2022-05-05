Капитан «Металлурга» Яковлев подписал новый контракт с клубом

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании нового контракта с капитаном клуба Егором Яковлевым.



Отмечается, что соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2024/2025.



Яковлев – воспитанник «Металлурга». Состав Магнитки 30-летний защитник пополнил в межсезонье-2019, а в прошлом году стал капитаном команды.



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провёл 48 игр, набрав 16 (2+14) очков при среднем времени на льду 21.43 и общей полезности «+6». В плей-офф Яковлев провёл 24 матча, набрал 15 (2+13) результативных баллов и стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди защитников всего Кубка Гагарина. В среднем в играх на вылет защитник проводил на льду 23.26, а по ходу всего розыгрыша заработал показатель полезности «+14».