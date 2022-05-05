Сборная России одержала волевую победу над молодёжной командой на St. Petersburg Cup
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Национальная сборная России по хоккею одержала победу над молодёжной командой в рамках первого матча на турнире St. Petersburg Cup со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
В составе главной российской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Никита Тертышный и Максим Кровяков. У молодёжки голы забили Матвей Аверочкин и Владимир Грудинин.
Напомним, на St. Petersburg Cup участие также принимает команда Беларуси. Завтра, 6 мая, белорусская сборная сыграет со взрослой командой России. Стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени. Российская молодёжка сыграет с Беларусью в субботу, 7 мая, также в Санкт-Петербурге.
St. Petersburg Cup. St. Petersburg Cup
05 мая 2022, четверг. 16:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 2
Россия U20
0:1 Аверочкин (Кузьминов, Новиков) – 09:34 (5x4) 1:1 Кровяков (Алалыкин, Смирнов) – 19:29 (5x5) 1:2 Грудинин (Мичков, Федотов) – 39:51 (5x4) 2:2 Тертышный (Морозов, Хайруллин) – 50:19 (5x5) 3:2 Хуснутдинов (Чибриков) – 50:31 (5x5) 4:2 Чибриков (Коробкин) – 57:49 (en)
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