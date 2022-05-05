Сборная России одержала волевую победу над молодёжной командой на St. Petersburg Cup

Национальная сборная России по хоккею одержала победу над молодёжной командой в рамках первого матча на турнире St. Petersburg Cup со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.



В составе главной российской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Никита Тертышный и Максим Кровяков. У молодёжки голы забили Матвей Аверочкин и Владимир Грудинин.



Напомним, на St. Petersburg Cup участие также принимает команда Беларуси. Завтра, 6 мая, белорусская сборная сыграет со взрослой командой России. Стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени. Российская молодёжка сыграет с Беларусью в субботу, 7 мая, также в Санкт-Петербурге.