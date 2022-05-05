Аршавин, Быстров и А. Медведев вручили награду лучшим игрокам матча Россия — Россия U20

Национальная сборная России по хоккею одержала победу над молодёжной командой в рамках первого матча на турнире St. Petersburg Cup со счётом 4:2. Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Лучшими игроками матча стали голкипер молодёжки Сергей Иванов и нападающий основной сборной Марат Хуснутдинов. Награду им вручили гости матча: экс-президент КХЛ Александр Медведев, а также бывшие футболисты — Андрей Аршавин и Владимир Быстров.
Напомним, в составе российской команды заброшенными шайбами отметились Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Никита Тертышный и Максим Кровяков. У молодёжки голы забили Матвей Аверочкин и Владимир Грудинин.
На St. Petersburg Cup участие также принимает команда Беларуси. Завтра, 6 мая, белорусская сборная сыграет со взрослой командой России. Начало — в 19:00 по московскому времени.
- 5 мая 2022
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