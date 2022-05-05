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Зубов подвёл итоги матча между главной и молодёжной сборными России на St. Petersburg Cup

Зубов подвёл итоги матча между главной и молодёжной сборными России на St. Petersburg Cup
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Главный тренер сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал победу над молодёжной российской командой (4:2) в рамках турнира St. Petersburg Cup.

«Хорошая напряжённая игра. Почувствовали давление от дерзкой молодёжной команды. Понравилось движение, накал. Только хорошие впечатления. Матч показателен. Мы имеем, что имеем. Довольны, что по-прежнему находимся на площадке, тренируемся и играем на таком высоком уровне.

По поводу следующего сезона – нет достоверной информации по ситуации с легионерами, как это будет выглядеть. Будут ли места и новые возможности для этих ребят выходит на новые роли и приносить результат в своих командах. Они умеют решать многие вещи. Целая россыпь игроков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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