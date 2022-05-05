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В. Филатов: сложно делить сборные на взрослую и молодую. Обе команды держали вектор ФХР

В. Филатов: сложно делить сборные на взрослую и молодую. Обе команды держали вектор ФХР
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Главный тренер молодёжной сборной России Владимир Филатов подвёл итоги встречи с главной российской командой (2:4) в рамках турнира St. Petersburg Cup.

«Поздравляю взрослую команду с победой. Поучительный матч для нас. Пытались навязать игру, но соперник провёл больше времени в нашей зоне. Нельзя терять концентрацию с таким сильным соперником. Большой урок для нашего тренерского штаба, можно проиграть матч за короткий промежуток. Нас часто запирали в зоне обороны, соперник накладывал пятёрку на наших парней. Там находился Юров, возможно, поэтому он так много времени провёл на льду.

Соглашусь со словами Зубова, сложно делить наши команды на взрослых и молодых. 70% — игроки молодёжки. Они играли в тот хоккей, который пропагандирует ФХР. Обе команды держали вектор. Считаю, получилось неплохо», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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