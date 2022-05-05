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Канадские города Галифакс и Монктон примут МЧМ-2023, который должен был пройти в России

Канадские города Галифакс и Монктон примут МЧМ-2023, который должен был пройти в России
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Канадские города Галифакс и Монктон примут молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года, сообщается на сайте Федерации хоккея Канады.

Турнир должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске. Ранее совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение отозвать у Федерации хоккея России (ФХР) право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.

Также российские команды не примут участия в молодёжном чемпионате мира 2022 года, молодёжном женском чемпионате мира — 2022, а также пропустили чемпионат мира по хоккею — 2022 среди юношей до 18 лет. Эти действия были инициированы советом ИИХФ, чтобы позволить обеспечить безопасность соревнований и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков, сообщается в заявлении.

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