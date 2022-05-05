Грудинин рассказал об игре за молодёжную сборную России под номером Фетисова

Защитник молодёжной сборной России по хоккею Владимир Грудинин после матча с основной национальной командой (2:4) в рамках турнира St. Petersburg Cup прокомментировал игру под вторым номером, а также отношение к драфту Национальной хоккейной лиги.



«Ответственно играть под номером Фетисова. Он легендарный хоккеист. Мне нравится этот номер. Так получилось, что я его выбрал. Получилось символично, что я забил вторую шайбу во втором периоде, но на самом деле я не верю в такие моменты.



Драфт НХЛ важен для каждого игрока. Бывают моменты, когда я смотрю эти списки. Это ответственно для каждого хоккеиста», — передаёт слова Грудинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



В следующем матче молодёжка сыграет с командой Беларуси (7 мая, 15:00 мск).