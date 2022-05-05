Уилсон пропустит второй матч «Вашингтона» в плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон пропустит второй матч серии 1/4 финала Восточной конференции в рамках плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Флоридой Пантерз».
Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что 28-летний форвард пропустит встречу из-за травмы нижней части тела, сообщает Washington Times. На утренней тренировке Уилсона заменил Бретт Лисон.
Напомним, в первом матче победу одержал столичный клуб со счётом 4:2. Уилсон в прошедшей встрече стал автором одной заброшенной шайбы. Матч между «Флоридой» и «Вашингтоном» состоится завтра, 6 мая, на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Начало – в 2:30 по московскому времени.
В других сериях Востока встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» (2-0), «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-1), а также «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» (0-1).
- 5 мая 2022
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