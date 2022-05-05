Российские хоккеисты, играющие в России, не примут участия в драфт-комбайне НХЛ 2022 года

Российские хоккеисты, выступающие в России, не будут приглашены на драфт-комбайн Национальной хоккейной лиги 2022 года, сообщает в «Твиттере» журналист Кори Пронман.



«Думаю, ни один российский хоккеист, выступающий в России, не будет приглашён на драфт-комбайн НХЛ 2022 года. Но россияне, играющие в Северной Америке, будут приглашены», — сообщил Пронман.



Драфт-комбайн — тестирование будущих новичков НХЛ. Во время него игроки, выставляющие свои кандидатуры на драфт, проходят многодневные тесты, показывают навыки, сдают нормативы, а также разговаривают с потенциальными клубами. Для участия в нём молодым игрокам необходимо приглашение. Драфт-комбайн состоится с 29 мая по 4 июня в Баффало (США).



Ранее НХЛ опубликовала окончательные рейтинги проспектов драфта НХЛ — 2022.