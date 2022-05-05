Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российские хоккеисты, играющие в России, не примут участия в драфт-комбайне НХЛ 2022 года

Российские хоккеисты, играющие в России, не примут участия в драфт-комбайне НХЛ 2022 года
Комментарии

Российские хоккеисты, выступающие в России, не будут приглашены на драфт-комбайн Национальной хоккейной лиги 2022 года, сообщает в «Твиттере» журналист Кори Пронман.

«Думаю, ни один российский хоккеист, выступающий в России, не будет приглашён на драфт-комбайн НХЛ 2022 года. Но россияне, играющие в Северной Америке, будут приглашены», — сообщил Пронман.

Драфт-комбайн — тестирование будущих новичков НХЛ. Во время него игроки, выставляющие свои кандидатуры на драфт, проходят многодневные тесты, показывают навыки, сдают нормативы, а также разговаривают с потенциальными клубами. Для участия в нём молодым игрокам необходимо приглашение. Драфт-комбайн состоится с 29 мая по 4 июня в Баффало (США).

Ранее НХЛ опубликовала окончательные рейтинги проспектов драфта НХЛ — 2022.

Новость по теме
Юров — 7-й в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2022 из Европы, Минтюков — 6-й в Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022