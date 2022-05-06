Овечкин набрал второе очко в текущем Кубке Стэнли

36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал второе очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.



На 23-й минуте второй игры серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Флоридой Пантерз» отличился нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём, которому ассистировали Александр Овечкин и Джон Карлсон.

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Первая игра завершилась победой «Вашингтона» — 4:2. В том матче Овечкин отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова.

Таким образом, теперь на счету Овечкина 137 (71+66) результативных действий в 143 встречах за карьеру в Кубке Стэнли.



На момент написания новости идёт второй период. «Флорида» ведёт в счёте — 3:1. В составе «Пантерз» забивали Аарон Экблад, Александр Барков и Мэйсон Марчмент.