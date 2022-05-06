Панарин забросил курьёзную шайбу с нулевого угла от защитника в игре с «Питтсбургом»

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
На 49-й минуте второй игры серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» Артемий забил курьёзный гол, сделав счёт 4:2. Это первая шайба для Панарина в текущем плей-офф. Также в этом матче российский форвард отметился двумя голевыми передачами.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Таким образом, теперь на счету Панарина 31 (11+20) результативное действие в 32 встречах за карьеру в Кубке Стэнли.
На момент написания новости идёт третий период. «Рейнджерс» ведёт в счёте — 5:2.
Напомним, первая игра завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме – 4:3. В том матче Панарин провёл на льду 31 минуту 53 секунды с показателем полезности «0».
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