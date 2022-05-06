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Шестёркин стал первым вратарём со 100+ сейвами в первых двух встречах Кубка Стэнли

Шестёркин стал первым вратарём со 100+ сейвами в первых двух встречах Кубка Стэнли
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26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вписал своё имя в историю Кубка Стэнли, отметившись впечатляющим достижением в первых двух играх 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (идёт 3-й период второй встречи, счёт 5:2). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Шестёркин совершил уже более 21 спасения в этой игре после 79 отражённых бросков в первой встрече. Он стал первым вратарём с сезона-1955/1956 (с тех пор, как начали отслеживаться броски по воротам. – Прим. «Чемпионата»), сделавшим 100 сейвов в первых двух играх своей команды в Кубке Стэнли, превзойдя предыдущую отметку в 97 отражённых бросков, которую покорили Жан-Себастьен Жигер (2003 с «Анахайм Дакс») и Роберто Луонго (2007 с «Ванкувер Кэнакс»).

Напомним, до нынешнего сезона на счету Шестёркина была лишь одна игра в Кубке Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 53 матча, в которых отражал 93,5% бросков, пропуская в среднем 2,07 шайбы за игру.

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