Картер грубо столкнулся с Игорем Шестёркиным и получил 2 минуты штрафа за атаку вратаря

Канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер намеренно въехал в российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и получил две минуты штрафа за нарушение правил.

Напомним, сегодня Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 39 бросков из 41, его визави из «Питтсбурга» Луи Доминге – 34 из 39.



Таким образом, с ничейным счётом серия переезжает в Питтсбург. Следующий матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Начало – 2:00 мск.

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