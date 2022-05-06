Панарин вышел на 24-е место в списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли

30-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативных действия в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, благодаря чему сумел продвинуться в рейтинге лучших российских бомбардиров в истории турнира. Он отдал две голевые передачи и забросил одну шайбу во второй игре серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (5:2).
Теперь на счету Панарина 31 (11+20) результативное действие, в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли ему удалось обойти Илью Ковальчука (11+17 – 28) и Вячеслава Фетисова (2+26 – 28) и Сергея Березина с 30 (13+17) очками.
Лидеры по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян – Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» (176) и Сергей Фёдоров (176), замыкает тройку Александр Овечкин (136), представляющий «Вашингтон Кэпиталз».
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