Яков Тренин забил свой первый гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Нэшвилл Предаторз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 1:1.
На 16-й минуте матча единственный гол для гостей забил российский нападающий Яков Тренин. Россиянин отличился после передач от Романа Йози и Александра Каррье. Этот гол стал первым для него в текущем розыгрыше плей-офф. Всего в плей-офф у нападающего 9 игр и 3 заброшенные шайбы.
Прошлая встреча между командами завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
Тогда за хозяев забивали Натан Маккиннон (дубль), Девон Тэйвз, Эндрю Кольяно, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. У гостей два раза отличился Мэтт Дюшейн. У российского нападающего Валерия Ничушкина — одна голевая передача.
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