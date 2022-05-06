Крайдер повторил рекорд Мессье по победным голам за «Рейнджерс» в Кубке Стэнли

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.



В этом матче американский нападающий Крис Крайдер забил 7-й победный гол в Кубке Стэнли, что помогло форварду повторить рекорд клуба по этому показателю. Столько же победных голов было только у Марка Мессье.



Кроме Крайдера, в составе «синерубашечников» отличились Эндрю Копп, Райан Строум, российский нападающий Артемий Панарин и Фрэнк Ватрано. У «Питтсбурга» забрасывали Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.



Таким образом, с ничейным счётом серия переезжает в Питтсбург. Следующий матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Начало – в 2:00 мск.

Новость по теме 3 очка Панарина и 39 сейвов Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»