Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Флориды»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение во втором матче 1/4 серии плей-офф Национальной хоккейной лиги от «Флориды Пантерз» (1:5).



«Мы сразу пропустили два гола. Но самое главное – мы не сдаёмся. Мы пытались отыграться со счёта 2:1, но допустили ошибку. Как говорится, дерьмо случается. Идём дальше. 1:1 – это хороший сценарий для нас», – приводит слова Овечкина журналист Эндрю Гиллис в своём «твиттере».



Первая игра завершилась победой «Вашингтона» — 4:2. В том матче Овечкин отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова.



Таким образом, теперь на счету Овечкина 137 (71+66) результативных действий в 143 встречах за карьеру в Кубке Стэнли.