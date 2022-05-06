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Сергей Бобровский — третья звезда матча «Флорида» — «Вашингтон»

Сергей Бобровский — третья звезда матча «Флорида» — «Вашингтон»
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Завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Российский голкипер Сергей Бобровский признан третьей звездой матча. Россиянин совершил 26 сейвов. Другие игроки из России в топ игроков матча не попали.

За гостей единственный гол забил Никлас Бекстрём с передачи российского нападающего Александра Овечкина. За хозяев же забивали Аарон Экблад, Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Антон Лунделль и Картер Вераге.

Первая игра завершилась победой «Вашингтона» — 4:2. В том матче Овечкин отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова.

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